Isabel Group reprend l'entreprise française Clearnox. Elle acquiert ainsi une expertise en matière de suivi et d'encaissement de factures.

Clearnox fournit du logiciel dans le nuage pour le suivi et l'encaissement de factures. L'objectif est de recouvrer plus rapidement le montant des factures impayées. L'entreprise assure actuellement la mise en demeure pour les factures de quelque 120.000 entreprises et a été fondée par Matias Eleaume, qui en est l'actuel président.

Pour Isabel, qui développe elle-même des applications professionnelles pour du banking internet multi-bancaire, il s'agit là du premier rachat à l'étranger. L'entreprise a entre-temps lancé ses produits au Luxembourg et a conclu des partenariats aux Pays-Bas. Le rachat d'un acteur comme Clearnox représente, selon l'entreprise, un nouveau pas pour ses projets d'extension.

