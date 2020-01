L'agence numérique The Reference va désormais être dirigée par deux femmes, à savoir Anja Capelle et Isabel Donvil.

Capelle est à la tête de l'entreprise depuis 2007. Elle reçoit à présent le renfort d'Isabel Donvil, qui travaille pour The Reference depuis 2014. Dans la pratique, Donvil se concentrera sur la direction d'exploitation, alors que Capelle se chargera du marketing et de la vente.

"A un moment donné, on observe qu'en raison d'un accroissement d'échelle, on a tout simplement plus le temps nécessaire pour s'occuper correctement de tous les domaines à la fois. Voilà pourquoi j'ai demandé à Isabel de partager les tâches avec moi et de devenir mon Co-Managing Director", annonce Capelle dans un communiqué.

Donvil a débuté dans l'entreprise comme client service director, avant de devenir business strategy director. Précédemment, elle fut active chez Makro notamment.

Sous la direction de Capelle, The Reference a vu son personnel passer de 30 à 170 collaborateurs. L'entreprise a aussi ouvert en 2016 une filiale à New York. En 2018, elle y racheta aussi Karbyn. The Reference elle-même appartient depuis 2007 à Emakina.

