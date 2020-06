Tout propriétaire d'un iPhone ou iPod touch tournant aujourd'hui sur le système d'exploitation iOS 13, pourra ultérieurement cette année encore mettre à niveau vers iOS 14. Voilà du moins ce qu'affirme le site technologique israélien The Verifier.

Les données concernant la compatibilité du prochain système d'exploitation mobile d'Apple émaneraient d'une version précoce dévoilée d'iOS 14. Cela signifierait que tous les iPhone à partir du 6s (en ce compris l'iPhone SE original) ainsi que chaque iPod touch à partir de la septième génération accepteraient la mise à jour. Pour les iPhone 6s, 6s Plus et l'iPhone SE de 2016, ce serait, selon The Verifier, la dernière mise à jour iOS importante que ces appareils recevraient.

Dévoilement lors de la WWDC

Rien n'a encore filtré à propos de la date précise de sortie d'iOS 14. On s'attend cependant à ce qu'Apple dévoile le système d'exploitation ce mois-ci lors de sa Worldwide Developers Conference organisée le 22 juin. Cet événement se déroulera numériquement cette année et ce, de manière exceptionnelle due aux mesures anti-corona.

Depuis exactement un an, les iPad d'Apple ne tournent plus sur iOS, mais sur le nouvel iPadOS convenant davantage pour les tablettes. Si iPadOS 14 pouvait aussi tourner sur tous les appareils qui supportent à présent iPadOS 13, le prochain système d'exploitation fonctionnerait sur chaque modèle à partir de l'iPad Air 2 de 2014. On n'en saura plus à ce sujet qu'ultérieurement ce mois-ci lors de la WWDC.

