iO, autrefois connue sous l'appellation Intracto, effectue ce mois-ci un deuxième rachat en Scandinavie. Après la danoise Peytz & Co, c'est cette fois la suédoise Triggerfish qui est rachetée par le groupe établi à Herentals.

Triggerfish existe depuis 1999 et se focalise notamment sur Wordpress. L'entreprise occupe aujourd'hui 44 personnes et a entre autres l'organisation de protection de la nature WWF au nombre de ses clients.

Pour iO, ce rachat, dont les détails financiers n'ont pas été communiqués, constitue une nouvelle extension en Scandinavie. En plus de Triggerfish et de Peytz & Co , iO avait précédemment aussi repris Stendahls et Awave.

'Au printemps dernier, nous avons eu pas mal de réunions passionnantes dans le Nord et nous en récoltons à présent les fruits. Les rachats de Peytz & Co et de Triggerfish ne sont qu'un début', affirme Pieter Janssens, CEO d'iO.

