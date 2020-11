Intracto Group effectue un nouveau rachat. Avec iValue, l'entreprise s'empare cette fois d'un spécialiste en 'performance marketing'.

iValue occupe 25 personnes et est dirigée par Wim Berghmans et Jacob Eeckhout, qui a fondé l'entreprise. Le duo intégrera l'entreprise de services numériques d'Herentals.

iValue est spécialisée en 'performance marketing'. L'entreprise a notamment comme clients le fournisseur télécom Destiny, Acerta, OZ et Alken Maes.

"En optant à présent pour Intracto Group, nous réalisons d'un seul coup un gigantesque bond au niveau de la croissance', déclare Jacob Eeckhout d'iValue. 'C'est une bonne chose pour nos clients, mais à coup sûr aussi pour les membres de l'équipe. D'une part, nous allons pouvoir utiliser notre connaissance sur une plus grande échelle encore et d'autre part, nous pourrons proposer à nos clients une gamme encore plus large de possibilités et d'expertise en profondeur.'

Intracto, qui est dirigée par le CEO Pieter Janssens, mise nettement sur les rachats depuis quelques années déjà. L'été dernier encore, l'entreprise avait ainsi repris Bake & Company, ce qui représentait son 24ème rachat. En septembre, elle absorba la néerlandaise Burst et fin du mois passé la 'performance agency' Booming, néerlandaise elle aussi.

