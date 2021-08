Intracto Group rachète l'agence numérique Awave établie à Stockholm. Précédemment déjà, il avait repris une autre firme suédoise, à savoir Stendahls.

En Suède, Awave est surtout connue pour son expertise dans les domaines du web-development, UX, UI et marketing numérique. L'entreprise dispose d'une équipe de 55 experts stratégiques et technologiques en Drupal, Umbraco, Episerver et WordPress notamment.

Plus tôt cette année déjà, Intracto Group avait absorbé une autre firme suédoise, Stendahls, ce qui avait permis à l'entreprise du CEO Pieter Janssens de s'assurer un ancrage en Europe du Nord. Avec aujourd'hui 180 employés suédois, répartis entre Göteborg et Stockholm, les ambitions de croissance en Scandinavie sont on ne peut plus évidentes, comme on le déclare chez Intracto Group.

Le fournisseur de services numériques belge fondé en 2005 - spécialisé en stratégie, marketing, création, contenu et technologie - a ces dernières années multiplié les rachats au Benelux. Ce qu'il vise, c'est devenir l'une des plus importantes agences européennes en full service.

En Suède, Awave est surtout connue pour son expertise dans les domaines du web-development, UX, UI et marketing numérique. L'entreprise dispose d'une équipe de 55 experts stratégiques et technologiques en Drupal, Umbraco, Episerver et WordPress notamment. Plus tôt cette année déjà, Intracto Group avait absorbé une autre firme suédoise, Stendahls, ce qui avait permis à l'entreprise du CEO Pieter Janssens de s'assurer un ancrage en Europe du Nord. Avec aujourd'hui 180 employés suédois, répartis entre Göteborg et Stockholm, les ambitions de croissance en Scandinavie sont on ne peut plus évidentes, comme on le déclare chez Intracto Group.Le fournisseur de services numériques belge fondé en 2005 - spécialisé en stratégie, marketing, création, contenu et technologie - a ces dernières années multiplié les rachats au Benelux. Ce qu'il vise, c'est devenir l'une des plus importantes agences européennes en full service.