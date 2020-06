L'agence numérique Intracto empile les rachats. Cette fois, l'entreprise belge s'empare de son homologue néerlandais Isaac.

Isaac est l'une des agences digitales 'full-service' bien connues aux Pays-Bas. Elle dessert principalement des clients dans les secteurs commercial et bancaire, dont Signify, De Mandemakers Groep et Ingenico notamment. Les 110 employés viendront s'ajouter au personnel d'Intracto Group, ce qui renforcera sensiblement l'expertise dans Magento et Java surtout.

Pour Intracto Group, ce ne sont pas les premiers pas accomplis aux Pays-Bas. Désormais, le groupe pourra être actif sur l'ensemble de l'axe Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. "Tout comme Isaac, nous voulons faciliter au maximum la vie de nos clients. En rachetant Isaac, nous nous renforçons encore au niveau de la connaissance technologique dans les domaines du commerce, des systèmes transactionnels et des services financiers", déclare Pieter Janssens, CEO d'Intracto Group. Intracto Group a été fondé en 2005. Ses principaux clients de référence tant en Belgique qu'à l'étranger sont Knauf Insulation, Akzo Nobel, Brussels Airport, Quick-Step, Torfs et Volvo.

