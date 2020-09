Intracto poursuit ses emplettes et rachète cette fois la néerlandaise Burst. Ce faisant, l'entreprise voit son personnel atteindre les neuf cents employés.

Burst est spécialisée dans les services numériques sur le marché néerlandais. L'entreprise occupe cinquante personnes et travaille notamment pour Davidoff, Natuurmonumenten, Chupa Chups, Menthos et Unilever Food Solutions. Elle est dirigée par son fondateur Hans Maltha.

Grâce à ce rachat, Intracto Group comptera plus de neuf cents collaborateurs. "Au niveau du talent, de l'expertise et des cases, Burst représente une excellente base pour notre futur campus à Rotterdam", déclare Pieter Janssens, CEO du Groupe Intracto.

"Notre philosophie consistera à demeurer toujours proche du talent et des clients. Avec Burst, nous pourrons croître dans une nouvelle et importante région pour nous. Surtout sur le plan des données et des technologies telles Drupal, Magento, Salesforce et Shopify, Burst possède une solide équipe en interne."

La direction déménagera chez Intracto. Maltha continuera de diriger son entreprise et collaborera à la présence d'Intracto à Rotterdam.

