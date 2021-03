Fin de cette année, l'entreprise de centres de données Interxion ouvrira un troisième hub à Bruxelles. Elle mise sur quasiment 1.280 m² de capacité supplémentaire.

Interxion propose en colocation des services pour centres de données neutres sur le plan du nuage et du carrier dans toute l'Europe. L'entreprise possède déjà deux centres de données à Bruxelles et en envisage un troisième: BRU3 et ce, au même endroit. Il en résultera qu'Interxion offrira la même connectivité réseautique qu'avec ses deux autres centres de données.

'BRU3 satisfera à toutes les exigences tant des entreprises locales que des multinationales mondiales, en offrant l'accès à la connectivité réseautique dense, à la puissance disponible et à l'inter-connectivité avec d'autres emplacements européens stratégiques', déclare Dirk van de Geer, Managing Director chez Interxion Belgium.

Il est question de quasiment 1.280 m² de surface de centre de données, dont la première phase sera opérationnelle d'ici le quatrième trimestre de cette année.

Réutilisation de la chaleur restante

Ce qui ne manque pas d'étonner, c'est que BRU3 fera partie aussi d'un projet de chauffage durable à Zaventem. La chaleur que le centre de données générera, sera réutilisée pour chauffer des ménages locaux.

Ce genre de projet a déjà été mené à bien en Suède notamment, mais c'est la première fois qu'il sera mis en oeuvre en Belgique.

