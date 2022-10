Fin septembre, Interpol a effectué des perquisitions chez des suspects dans 14 pays. Des personnes arrêtées seraient impliquées dans une escroquerie financière à grande échelle.

En tout, 75 arrestations ont été effectuées lors des perquisitions. Les escrocs opéreraient à partie de l'Afrique de l'Ouest, mais feraient aussi appel à des locaux dans différents pays comme l'Italie et l'Afrique du Sud.

En tout, 1,2 million d'euros ont été interceptés sur des comptes bancaires saisis, et 49 perquisitions ont été effectuées. En plus des 75 arrestations, septante suspects ont également été identifiés grâce aux informations découvertes lors des perquisitions.

Pas moins de douze mille cartes SIM ont aussi été confisquées, ainsi que trois voitures et pas mal d'argent liquide.

Cette action résultait d'une collaboration entre différents pays via Interpol, qui parle d'une opération ciblant Black Axe et des bandes ouest-africaines apparentées. Black Axe est un groupe actif depuis des décennies déjà et qui est ces dix dernières années surtout connu pour de la fraude en ligne.

L'organisation policière internationale met en garde contre des tentatives d'escroquerie comme celles effectuées par la bande en question, et qui ont souvent comme but d'investir de l'argent dans d'autres formes de criminalité comme le financement de drogues ou la traite d'êtres humains.

En tout, 75 arrestations ont été effectuées lors des perquisitions. Les escrocs opéreraient à partie de l'Afrique de l'Ouest, mais feraient aussi appel à des locaux dans différents pays comme l'Italie et l'Afrique du Sud.En tout, 1,2 million d'euros ont été interceptés sur des comptes bancaires saisis, et 49 perquisitions ont été effectuées. En plus des 75 arrestations, septante suspects ont également été identifiés grâce aux informations découvertes lors des perquisitions.Pas moins de douze mille cartes SIM ont aussi été confisquées, ainsi que trois voitures et pas mal d'argent liquide.Cette action résultait d'une collaboration entre différents pays via Interpol, qui parle d'une opération ciblant Black Axe et des bandes ouest-africaines apparentées. Black Axe est un groupe actif depuis des décennies déjà et qui est ces dix dernières années surtout connu pour de la fraude en ligne.L'organisation policière internationale met en garde contre des tentatives d'escroquerie comme celles effectuées par la bande en question, et qui ont souvent comme but d'investir de l'argent dans d'autres formes de criminalité comme le financement de drogues ou la traite d'êtres humains.