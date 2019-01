'Internet of Trees' va cartographier la santé des arbres en ligne

L'Internet of Things (IoT) peut non seulement connecter des objets de tous les jours à internet, mais aussi suivre de près en ligne les arbres d'un parc ou d'une ville. "Via l''Internet of Trees', nous pouvons surveiller de près la santé des arbres au moyen d'un certain nombre de paramètres, tels la température du flux de sève à l'intérieur de l'arbre ou le mouvement de ce dernier", déclare le chercheur Stijn Wielandt. "Le module de captage peut fournir des informations utiles pour la gestion des arbres dans une ville ou un parc par exemple."

Les modules sont reliés à internet au moyen de LoRa, une technologie développée pour un transfert de données sur une distance supérieure à dix kilomètres (Long Range) moyennant une faible consommation de la batterie. Actuellement, la température de quelques arbres peut déjà être suivie sur un tableau de bord en ligne. A l'avenir, la plate-forme devrait être étendue par des notifications personnelles qui tiendront l'utilisateur informé de la santé de son ou ses arbre(s).

Kit

Avec leur module de captage, les chercheurs ne ciblent pas uniquement les villes ou les gestionnaires de parcs. "Nous avons conçu sciemment le module pour qu'il soit le plus simple possible", précise le chercheur Bart Thoen. "Cela permettra à tout un chacun qui s'y connaît un tant soi peu en technique et en programmation de l'utiliser sans problème."

Le module se compose de quelques capteurs, d'un boîtier étanche, d'une bande caoutchouc permettant de fixer l'ensemble à l'arbre, et d'un code QR pour enregistrer facilement l'arbre en ligne. La seule chose dont vous aurez encore besoin, c'est d'un peu d'habileté et de deux accus AA.

Les chercheurs proposeront aussi des ateliers STEM, où les participants pourront créer leur propre module et le ramener chez eux.

Open source

L'ensemble du système est non seulement facile à monter, mais il est aussi open source. Il en résulte que le module offrira aussi pas mal de potentiel dans la communauté des créateurs de tous poils. C'est ainsi qu'il ne se limitera pas aux arbres. "Vous pourrez également agencer et programmer le module de captage, afin de l'utiliser pour contrôler à distance si le tonneau d'eau dans votre jardin est encore rempli", explique Stijn Wielandt. "Et si vous attendez un courrier ou un colis, il suffira de programmer le capteur pour recevoir un message, dès qu'il se trouvera dans votre boîte aux lettres."