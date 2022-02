Intel rachète le fabricant de systèmes Linux embarqués Linutronix. Selon le fondeur de puces, ce rachat reflète bien 'le dévouement de l'entreprise au noyau et à la communauté Linux'.

Linutronix développe des solutions Linux industrielles. 'Sous la direction du CEO Heinz Egger et du CTO Thomas Gleixner, l'entreprise est devenue l'architecte de PREEMPT_RT (Real Time) et un fournisseur en vue d'applications industrielles', déclare Mark Skarpness, vice-président Embedded OS chez Intel, dans un communiqué posté sur son blog. A propos du CTO, il affirme que 'Gleixner a été depuis 2008 extrêmement important pour la maintenance de l'architecture x86 dans le noyau Linux'.

Secteur en croissance

Les logiciels sont un secteur en croissance pour Intel. L'entreprise prétend qu'un écosystème logiciel à succès doit être ouvert pour pouvoir prospérer. 'Etre ouvert, c'est le fondement sur lequel nous basons le choix de nos partenaires et édifions la confiance. Linutronix partage cette vision', déclare-t-on chez Intel. Les détails financiers du rachat n'ont pas été divulgués.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

