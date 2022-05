L'entreprise finnoise Siru est surtout connue pour ses ingénieurs chevronnés.

Intel a racheté Siru Innovations, une firme finlandaise spécialisée dans la technologie graphique. Siru produit entre autres des logiciels et des composants au silicium pour les cartes graphiques. Grâce à ce rachat, Intel semble donc miser davantage sur les innovations graphiques et l''accelerated computing', le type de technologie où ses grands concurrents AMD et Nvidia sont aussi actifs.

Mais Intel acquiert ainsi également du personnel expérimenté. Siru Innovations a été fondée par de ingénieurs qui ont travaillé pour Qualcomm et ont précédemment aussi créé Bitboys, un précurseur dans le monde de l'imagerie graphique sur desktop. L'équipe de Siru viendra renforcer l'Accelerated Computing Systems and Graphics Group d'Intel.

