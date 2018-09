Intel s'empare d'un concepteur de puces

L'entreprise américaine NetSpeed est rachetée par Intel pour un montant non communiqué. Son personnel et son CEO Sundari Mitra rejoindront le Silicon Engineering Group d'Intel.

NetSpeed fabrique des outils de conception permettant de développer de nouveaux SoC (System-on-a-Chip) à la fois plus rapidement et plus économiquement. Intel signale que les SoC sont aujourd'hui nettement plus complexes, parce que de nouveaux processus de production engendrent de nouvelles règles en matière de design. La connaissance de NetSpeed devrait améliorer et accélérer les choses.

De son côté, NetSpeed déclare qu'elle continuera de respecter les contrats existants, mais l'entreprise stoppera ensuite ses activités extérieures et deviendra un département interne d'Intel.