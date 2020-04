Plus de six mois après qu'Intel ait lancé sur le marché des puces à 5 GHZ pour les ordinateurs de bureau, voici que l'entreprise perce aussi la barrière des 5 GHz pour les ordinateurs portables.

Intel présente la dixième génération de sa série Intel Core-H pour ordinateurs portables. La version la plus rapide atteint une vitesse d'horloge de 5,3 GHz. Il s'agit de la puce i9-10980HK à 16 Mo de SmartCache, 8 coeurs et 16 threads.

La série H se compose de six puces. Les trois i7 et une i9 atteignent 5 GHz ou plus comme vitesse maximale. Les deux autres (i5) atteignent 4,5 GHz.

Avec cette série, Intel vise les joueurs et créateurs, qui veulent malgré tout être mobiles. La nouvelle série sera disponible pour une centaine de modèles d'ordinateur portable, dont trente appareils minces et légers.

. © Intel

En mai de l'année dernière déjà, Intel avait présenté sa dixième génération de puces baptisées Ice Lake. On avait appris à l'époque qu'un processeur à 5 GHz pour ordinateurs portables sortirait pour l'été (2019), sur base de la neuvième génération de puces.

Pour les consommateurs, cela signifie surtout qu'un certain nombre de fabricants d'ordinateurs portables proposeront dans les semaines et mois à venir des appareils équipés de ces nouveaux processeurs plus rapides. Probablement surtout dans le segment le plus coûteux du marché. Mais en échange, vous disposerez d'un laptop qui, s'il est équipé d'une carte vidéo, ne s'inclinera pas devant un solide ordinateur de bureau récent.

Intel présente la dixième génération de sa série Intel Core-H pour ordinateurs portables. La version la plus rapide atteint une vitesse d'horloge de 5,3 GHz. Il s'agit de la puce i9-10980HK à 16 Mo de SmartCache, 8 coeurs et 16 threads.La série H se compose de six puces. Les trois i7 et une i9 atteignent 5 GHz ou plus comme vitesse maximale. Les deux autres (i5) atteignent 4,5 GHz.Avec cette série, Intel vise les joueurs et créateurs, qui veulent malgré tout être mobiles. La nouvelle série sera disponible pour une centaine de modèles d'ordinateur portable, dont trente appareils minces et légers.En mai de l'année dernière déjà, Intel avait présenté sa dixième génération de puces baptisées Ice Lake. On avait appris à l'époque qu'un processeur à 5 GHz pour ordinateurs portables sortirait pour l'été (2019), sur base de la neuvième génération de puces.Pour les consommateurs, cela signifie surtout qu'un certain nombre de fabricants d'ordinateurs portables proposeront dans les semaines et mois à venir des appareils équipés de ces nouveaux processeurs plus rapides. Probablement surtout dans le segment le plus coûteux du marché. Mais en échange, vous disposerez d'un laptop qui, s'il est équipé d'une carte vidéo, ne s'inclinera pas devant un solide ordinateur de bureau récent.