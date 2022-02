Le fondeur de puces Intel Corporation annonce que Frans Scheper a été engagé comme general manager et président de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Scheper sera responsable des activités générales dans la zone EMEA, dont la stimulation de la croissance du chiffre d'affaires, l'établissement de contacts avec l'écosystème local et le renforcement des relations existantes avec les clients et partenaires régionaux. Selon Intel, Scheper arrive 'au moment critique', où l'entreprise planifie un investissement 'once-in-a-generation' en Europe dans le cadre de sa stratégie IDM 2.0.

Lisez aussi: Intel envisage d'investir 80 milliards d'euros en Europe

Frans Scheper vient d'OSRAM, où il était président et EVP Opto Semiconductors. En outre, il a assumé aussi des fonctions dirigeantes chez WeEn Semiconductors, NXP Semiconductors, ainsi que le poste de CEO chez Nexperia.

Scheper a décroché un diplôme de bachelier en Business & Commerce au HES de La Haye, ainsi qu'un MBA à l'International Institute for Management Development (IMD).

En collaboration avec Dutch IT-channel.

