Intel rachète l'entreprise israélienne Cnvrg.io. C'est là le deuxième rachat d'Intel dans le domaine de l'AI en l'espace d'une semaine.

Cnvrg.io possède une plate-forme où les spécialistes data peuvent créer et faire tourner des modèles d'apprentissage machine. Il y est entre autres possible de former et de comparer plusieurs modèles. L'entreprise fait aussi tourner cette plate-forme sur site et en possède des versions tant gratuite que payante.

Rien n'a filtré sur le montant versé par Intel pour ce rachat. Le géant des puces a cependant annoncé à Techcrunch que Cnvrg.io continuera d'opérer de manière indépendante et donc de desservir ses clients actuels et futurs.

Il y a une semaine à peine, Intel annonçait un autre rachat dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI). Il s'agissait en l'occurrence de SigOpt, une entreprise américaine se focalisant sur l'optimalisation de modèles.

Cnvrg.io a été fondée par Yochay Ettun, qui en est aussi le CEO, et par Leah Forkosh Kolben. Ces dernières années, Intel a effectué plusieurs rachats en Israël, dont Mobileye est l'exemple le plus connu. Elle avait versé 15 milliards de dollars en 2017 pour l'acquérir. La valeur de Cnvrg.io est, elle, nettement inférieure, puisqu'elle est évaluée à 17 millions de dollars.

