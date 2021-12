Le groupe technologique américain Intel va investir plus de 7 milliards de dollars (6,2 milliards d'euros) dans l'extension de son usine de production de puces électroniques en Malaisie, a indiqué jeudi le patron d'Intel Pat Gelsinger. Grâce à une plus grande capacité, Intel veut aider à pallier la pénurie mondiale de puces électroniques.

L'extension portera notamment sur les unités de conditionnement et de tests des semi-conducteurs d'Intel dans ce pays asiatique. La production devrait débuter en 2024, explique M. Gelsinger, qui pense que la pénurie pourrait durer jusqu'en 2023.

Les grands constructeurs automobiles et groupes technologiques ont dû réduire leur production en raison d'une pénurie de puces électroniques sur le marché mondial. Selon les autorités malaises, cet investissement créera plus de 4.000 nouveaux emplois.

