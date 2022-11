Un juge texan a condamné Intel à verser 948,8 millions de dollars (915 millions d'euros), mais Intel refuse et fait appel de ce jugement.

L'affaire oppose Intel et VLSI Technology et porte sur la manière dont les puces Cascade Lake et Skylake d'Intel améliorent leur traitement de données, une manière qui enfreindrait un brevet détenu par VLSI.

Mais VLSI, une entreprise liée au Fortress Investment Group appartenant à Softbank, n'a pas été à l'origine du brevet en question, puisqu'elle l'a racheté au fondeur de puces néerlandais NXP. Il arrive assez souvent que des entreprises rachètent ce genre de brevet, souvent dans le but principal d'initier des poursuites judiciaires. Dans le meilleur des cas, le détenteur du brevet passe à la caisse, mais en général, il est question du versement d'un solide montant dans le cadre d'un arrangement à l'amiable.

A l'agence Reuters, Intel déclare s'opposer à la sentence prononcée et vouloir faire appel. Et d'ajouter que l'affaire démontre bien que le système des brevets doit être réformé aux Etats-Unis.

Intel et VLSI ne sont pas des inconnues l'une pour l'autre. En mars dernier encore, le fondeur de puces avait dû verser 2,2 milliards de dollars à VLSI dans le cadre d'un autre procès. En attendant, d'autres affaires sont encore en cours.

