Le fondeur de puces Intel renonce à ses appellations Pentium et Celeron. Ces CPU porteront en effet la marque Intel Processor à partir de 2023.

Intel rebat les cartes dans ses marques. L'appellation Pentium, qui fit fureur surtout dans les années nonante du siècle dernier, va disparaître. Et les processeurs Celeron vont aussi changer de nom. Tous deux deviendront des Intel Processors à partir de 2023. Les puces destinées aux professionnels et aux joueurs, à savoir Core, Evo et vPro, continueront, elles, d'exister sous cees appellations.

Ces dernières années, les CPU Pentium et Celeron étaient surtout réservés aux applications à moindre coût comme le matériel scolaire et les ordinateurs portables de milieu de gamme. Selon Josh Newman, vice president chez Intel, l'objectif est de simplifier le catalogue de l'entreprise, 'afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le choix du processeur qui convient exactement à leurs besoins'.

Intel rebat les cartes dans ses marques. L'appellation Pentium, qui fit fureur surtout dans les années nonante du siècle dernier, va disparaître. Et les processeurs Celeron vont aussi changer de nom. Tous deux deviendront des Intel Processors à partir de 2023. Les puces destinées aux professionnels et aux joueurs, à savoir Core, Evo et vPro, continueront, elles, d'exister sous cees appellations.Ces dernières années, les CPU Pentium et Celeron étaient surtout réservés aux applications à moindre coût comme le matériel scolaire et les ordinateurs portables de milieu de gamme. Selon Josh Newman, vice president chez Intel, l'objectif est de simplifier le catalogue de l'entreprise, 'afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le choix du processeur qui convient exactement à leurs besoins'.