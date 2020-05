Intel entend développer un PC ultra-vert

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Le fondeur de puces Intel va collaborer avec des fabricants de PC et d'autres entreprises encore pour créer le PC le plus durable et le plus économe en énergie au monde. L'ordinateur n'émettrait ni CO2 ni autres résidus tant lors de ses phases de conception et de production qu'en utilisation réelle.

© Getty Images