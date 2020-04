Intel a annoncé sesrésultats financiers du premier trimestre de 2020. Son chiffre d'affaires s'est établi à 19,8 milliards de dollars, en hausse de 23 pour cent sur une base annuelle. Quant au bénéfice net, il a crû de 43 pour cent à 5,7 milliards de dollars.

Intel a généré 6,2 milliards de dollars de cash provenant d'opérations et 2,9 milliards de dollars de cash flow libre, tandis que les liquidités se sont accrues de 10,3 milliards de dollars en nouvelles dettes et suspension du rachat d'actions propres.

Pour le deuxième trimestre de 2020, Intel table sur un chiffre d'affaires de 18,5 milliards de dollars.

"Nos prestations au premier trimestre sont une preuve du focus de notre équipe sur la protection des employés, le soutien de nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement et la livraison à nos clients en cette période de défi inédite", a affirmé Bob Swan, CEO d'Intel.

Bob Swan a en outre annoncé qu'à coup sûr, cinquante types d'ordinateur portable utiliseront les processeurs Tiger Lake à 10 nanomètres. Le premier lot de processeurs pour serveurs Xeon Ice Lake à 10 nm sera, lui, fourni durant le second semestre de l'année.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

Intel a généré 6,2 milliards de dollars de cash provenant d'opérations et 2,9 milliards de dollars de cash flow libre, tandis que les liquidités se sont accrues de 10,3 milliards de dollars en nouvelles dettes et suspension du rachat d'actions propres.Pour le deuxième trimestre de 2020, Intel table sur un chiffre d'affaires de 18,5 milliards de dollars."Nos prestations au premier trimestre sont une preuve du focus de notre équipe sur la protection des employés, le soutien de nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement et la livraison à nos clients en cette période de défi inédite", a affirmé Bob Swan, CEO d'Intel. Bob Swan a en outre annoncé qu'à coup sûr, cinquante types d'ordinateur portable utiliseront les processeurs Tiger Lake à 10 nanomètres. Le premier lot de processeurs pour serveurs Xeon Ice Lake à 10 nm sera, lui, fourni durant le second semestre de l'année.En collaboration avec Dutch IT-Channel.