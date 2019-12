Quiconque souhaite créer un compte chez Instagram, devra désormais décliner sa date de naissance. Voilà ce qu'a annoncé le service photos hier mercredi. Jusqu'à présent, les gens ne devaient indiquer qu'ils avaient au moins 13 ans. Instagram ne contrôlera cependant pas les dates de naissance, car la plate-forme table sur l'honnêteté de ses clients, selon l'agence de presse Reuters.

En prenant cette décision, Instagram pourra vendre de manière plus ciblée des publicités en matière d'alcool, de jeux de hasard et de moyens contraceptifs. Les enfants ne pourront plus les voir sur Instagram, mais bien les adultes. Voilà qui rendra Instagram un peu moins anonyme, une caractéristique par laquelle le site de photos se distinguait de son propriétaire Facebook.

Les autres utilisateurs ne pourront pas voir la date de naissance que déclinera un utilisateur, insiste Instagram auprès de l'agence de presse Reuters. Instagram pourrait utiliser ces dates de naissance pour des paramètres de confidentialité séparés ou pour des leçons sur la sécurité en ligne.