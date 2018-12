Instagram teste une nouvelle interface au grand désappointement des utilisateurs

La mise à jour a adapté la présentation de l'appli, ce qui a généré directement des réactions négatives de la part des utilisateurs. Instagram a par conséquent retiré aussitôt la mise à jour et a promis de reporter rapidement le flux vers l'ancienne interface.

On soupçonne qu'Instagram était occupée à tester la nouvelle interface, et que cette dernière a été expédiée (involontairement?) aux utilisateurs. La panique parmi ces derniers a été si grande que l'on a même vu circuler des vidéos expliquant comment désactiver les mises à jour automatiques de l'appli.

Instagram même évoque un 'bug' ayant eu pour effet que certains utilisateurs ont reçu la nouvelle interface. L'entreprise présente ses excuses pour avoir causé cette confusion.

Due to a bug, some users saw a change to the way their feed appears today. We quickly fixed the issue and feed is back to normal. We apologize for any confusion.