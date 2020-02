Insight, conseiller IT et intégrateur système de solutions technologiques, a engagé Emma de Sousa comme prochaine présidente EMEA. Elle remplacera Wolfgang Ebermann, mais la passation de pouvoir n'est prévue qu'au 1er janvier de l'année prochaine. Jusque là, une période de transition commune devrait garantir la continuité.

Emma de Sousa est l'actuelle senior vice-présidente UK et EMEA Marketing chez Insight. C'est en 2003 qu'elle a rejoint l'entreprise, où elle assuma depuis lors diverse fonctions, dont celles de vice-présidente du sud de l'Europe, de managing director de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, et de director of operations de la zone EMEA. Selon Insight, de Sousa a la réputation de créer des équipes performantes et de générer de très bons résultats financiers.

Wolfgang Ebermann restera à son poste de président EMEA jusqu'au 31 décembre 2020 et apportera son soutien à de Sousa durant la période de transition vers la prise en charge de sa nouvelle fonction. Selon l'entreprise, Ebermann a joué un rôle important dans la transformation d'Insight en Europe. Ces cinq dernières années, cela s'est traduit par une croissance moyenne de 25 pour cent du résultat annuel et par l'obtention du label 'Best Place to Work' dans plusieurs pays européens.

Insight Enterprises Inc. est un fournisseur mondial d'innovations numériques, de transformation de centres de nuages et de données, d'une Connected Workforce et d'une optimalisation de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise qui fait partie du Fortune 500 occupe plus de 6.600 personnes.

