Durant les cinq prochaines années, Telenet compte sur Infosys pour sa transformation numérique. L'entreprise prolonge ainsi son partenariat existant.

Infosys n'est pas une inconnue pour Telenet. Elle lui fournit en effet depuis 19 ans déjà des services IT et a créé entre autres l'appli Yelo pour l'opérateur. Aujourd'hui, l'entreprise annonce que durant les cinq prochaines années, elle lui 'fournira encore diverses initiatives numériques et data'.

Elle se focalisera ainsi sur deux éléments prioritaires: la transformation numérique bout-à-bout, par laquelle l'organisation devrait devenir plus allégée et efficiente, et l'introduction d'un mode de travail 'agile' pour un personnel paré pour le futur.

Cette transformation avait la semaine dernière déjà été annoncée par Telenet elle-même. L'entreprise se réorganise, sans qu'il soit question de licenciements. Il en résultera qu'un tiers du personnel travaillera en équipes plus petites et plus souples.

Le montant du contrat qu'Infosys a décroché chez Telenet, n'a pas été communiqué. Selon Infosys, l'opérateur pourra, grâce à cette collaboration, économiser sur les coûts IT d'exploitation, alors que le nombre d'applications IT existante diminuera.