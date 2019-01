Il y aura une nouvelle version de MIDI

La norme MIDI (Musical Instrument Digital Interface) a été introduite en 1983 en tant que solution uniforme permettant de relier différents instruments électroniques, tels des synthétiseurs. Auprès des non-musiciens, elle est probablement surtout connue pour être le format dans lequel la musique a été reproduite sur la génération antérieure d'ordinateurs et de consoles de jeu.

Les fichiers MIDI ne sont en effet pas des enregistrements musicaux, mais plutôt un ensemble d'instructions pour la carte son, dont par exemple le tempo et la hauteur tonale dans lesquels la musique doit être reproduite. Ce faisant, ils n'occupent que peu de place et devinrent rapidement un format populaire pour la création et la reproduction musicale sur les ordinateurs personnels dans les années quatre-vingts et nonante.

Pendant tout ce temps, la norme MIDI n'a subi que peu de changements, mais à présent, en 2019, le temps est venu de passer à MIDI 2.0. Voilà ce que la MIDI Manufacturers Association a annoncé. La nouvelle version devrait entre autres permettre l'auto-configuration et offrir de nouvelles possibilités d'intégration aux Digital Audio Workstations et sites web. La norme restera cependant compatible avec les appareils MIDI 1.0.

Tout comme pour MIDI 1.0, il est question d'une 'joint venture' entre plusieurs fabricants d'instruments musicaux. C'est ainsi que Roland, Steinberg et Yamaha, mais aussi Google collaborent à la nouvelle norme.

Selon l'annonce, MIDI 2.0 se trouve actuellement au stade de 'prototypage'. L'on s'attend à ce que la norme soit prête d'ici la fin de l'année.