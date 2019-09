Le domaine 'legal tech' est resté longtemps sous le radar, mais tout semble indiquer que désormais, les avocats se numérisent de manière accélérée et ce, grâce au... GDPR.

Le bureau d'avocats international DLA Piper a été récompensé, il y a quelques jours, dans le cadre des Financial Times Legal Innovation Awards. Son outil 'Notify' s'est vu attribuer le troisième prix récompensant le nouveau produit le plus innovant sur le marché. Un bien bel incitant pour le bureau bruxellois qui en a assuré le développement. "Il y a quelques mois, nous avons mis au point ce produit avec quelques avocats du bureau bruxellois, afin d'aider les entreprises aux prises avec des incidents de données. L'outil, baptisé 'Notify', repose sur la réglementation GDPR et sur les directives de la cyber-agence européenne ENISA notamment", explique le professeur Patrick Van Eecke, partner & co-chair du Data Privacy & Security Group chez DLA Piper.

