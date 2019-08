Il vous sera bientôt possible de dissocier votre comportement de navigation de votre compte Facebook

Vous avez acheté des chaussures dans une boutique web et vous voyez peu après apparaître de la publicité correspondante sur Facebook? Si vous ne voulez plus de cela, vous pourrez bientôt dissocier votre comportement de navigation sur le net de votre compte Facebook. Vous pourrez en effet visualiser les informations que Facebook a collectées via d'autres applis et sites web, et choisir de ne plus les relier à votre compte.