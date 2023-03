Quiconque le souhaite, peut dès aujourd'hui souscrire un abonnement Blue dans notre pays. Twitter a en effet étendu sa formule d'abonnement à vingt pays, dont le Benelux.

Voilà ce qu'on peut lire sur la page d'assistance de Twitter. Twitter Blue est cet abonnement payant que le média social a lancé en décembre dernier. Il s'agit là d'un des moyens choisis par le CEO Elon Musk pour rendre le service rentable. La coche de vérification bleue de Blue revient à huit dollars, soit quelque sept euros par mois, et vous accorde notamment la priorité dans l'algorithme. Les utilisateurs payants peuvent aussi insérer des vidéos plus longues, visionner moins de publicités, tout en disposant de la vérification en deux étapes via SMS (un élément qui a été désactivé le mois dernier pour les utilisateurs non-payants).

Dès aujourd'hui, le système est étendu à vingt pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les utilisateurs habitant dans de plus grands pays comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne pouvaient déjà souscrire un abonnement. En tout, Twitter Blue est à présent disponible dans 35 pays.

