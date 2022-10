La chaîne suédoise de design d'intérieur IKEA lance cette semaine le Dirigera, un nouveau concentrateur de connexion pour votre habitation intelligente, qui succède au hub Trädfri existant. Parmi les nouveautés, citons le support de la norme Matter.

En même temps que le Dirigera, IKEA sort aussi l'appli Home Smart rénovée. Cette combinaison de matériel et de logiciel est capable, selon l'entreprise, d'interconnecter bien plus de produits intelligents que le hub Trädfri de 2014. Cela est dû en grande partie à Matter: le nouveau protocole pour smarthome qui sera lancé cet automne et qui devrait assurer une plus grande interopérabilité entre les appareils connectés de différents fabricants.

Configurations d'ambiance

'Avec le Dirigera et la nouvelle appli, nous voulons améliorer le processus d'intégration et faciliter la connexion de nouveaux produits intelligents', déclare Rebecca Töreman, Business Leader chez IKEA Sweden. 'Nous avons également prévu pas mal d'options de personnalisation, telles que plusieurs configurations d'ambiance pour diverses activités et occasions.'

Le hub Dirigera sera proposé au prix conseillé de 60 euros. Des produits déjà existants de la gamme Home Smart d'IKEA collaboreront, selon la chaîne de design d'intérieur, tout aussi bien avec le nouvel hub. Cette gamme est sans cesse étoffée et couvre aujourd'hui les segments audio, éclairage, purification d'air et rideaux.

Conjointement avec le hub Dirigera, IKEA lance aussi l'appli Home Smart rénovée. © IKEA

En même temps que le Dirigera, IKEA sort aussi l'appli Home Smart rénovée. Cette combinaison de matériel et de logiciel est capable, selon l'entreprise, d'interconnecter bien plus de produits intelligents que le hub Trädfri de 2014. Cela est dû en grande partie à Matter: le nouveau protocole pour smarthome qui sera lancé cet automne et qui devrait assurer une plus grande interopérabilité entre les appareils connectés de différents fabricants.'Avec le Dirigera et la nouvelle appli, nous voulons améliorer le processus d'intégration et faciliter la connexion de nouveaux produits intelligents', déclare Rebecca Töreman, Business Leader chez IKEA Sweden. 'Nous avons également prévu pas mal d'options de personnalisation, telles que plusieurs configurations d'ambiance pour diverses activités et occasions.'Le hub Dirigera sera proposé au prix conseillé de 60 euros. Des produits déjà existants de la gamme Home Smart d'IKEA collaboreront, selon la chaîne de design d'intérieur, tout aussi bien avec le nouvel hub. Cette gamme est sans cesse étoffée et couvre aujourd'hui les segments audio, éclairage, purification d'air et rideaux.