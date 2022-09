La firme sud-coréenne LG a singulièrement présenté lors du salon technologique IFA de Berlin une TV OLED de 42 pouces qui, sur simple pression sur un bouton, se transforme d'écran plat en écran incurvé. Selon le fabricant, voilà qui fait de cette Flex LX3 l'appareil idéal pour les fervents joueurs parmi les téléspectateurs.

Dans le domaine des téléviseurs, la vogue des écrans incurvés est au point mort depuis quelque temps déjà, et de nombreux constructeurs en ont même arrêté la production. Les joueurs par contre sont en général des adeptes de ce type d'écran et dans le segment des moniteurs de jeu, on en trouve de très nombreux modèles. Selon les adeptes, l'avantage d'un écran incurvé, c'est de pouvoir dans un jeu être littéralement cerné par l'action et être véritablement immergé dans l'image.

De 42 à 27 pouces

Lorsqu'on regarde la TV, on a moins besoin d'un écran incurvé et on accorde donc en général la préférence à un écran plat classique. La TV Flex LX3 offre une solution en proposant à la fois un écran plat et incurvé. Le fléchissement est commandé par un mécanisme motorisé et est ajustable selon vingt niveaux différents et ce, jusqu'à une inflexion de pas moins de 900R. Le pilotage s'effectue simplement au moyen d'une télécommande, avec laquelle vous aurez aussi accès à quelques réglages préférentiels sur le plan du fléchissement de l'écran.

La Flex LX3. © LG

L'important pour les joueurs, c'est la mini-durée de réponse de 0,1 milliseconde et la compatibilité tant avec G-Sync qu'avec AMD FreeSync Premium. En outre, l'écran 4K de la Flex LX3 peut être basculé jusqu'à dix degrés et, via le support réglable, être positionné 140 millimètres plus haut ou plus bas. Autre caractéristique utile: vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'entièreté de l'écran de 42 pouces, car pour certains jeux (pensez aux jeux de tir), cela peut en effet s'avérer excessif. Dans ce cas, vous pourrez en revenir à un format d'image de 32 ou 27 pouces, le restant de l'affichage constituant alors un bord noir.

Jeu de sons et de lumières

La LX3 embarque aussi une appli Game donnant accès à des économiseurs d'écran adaptés et à des services tels Twitch et YouTube. Il y a également un mode MultiView permettant de visionner simultanément le contenu de deux sources différentes. Parmi les autres caractéristiques, citons un micro incorporé, des ports USB supplémentaires pour l'ordinateur connecté, deux haut-parleurs intégrés de 40 watts et le support de Dolby Atmos.

Notons encore une fonction d'éclairage ajustable à l'arrière, qui fait penser à la technologie Ambilight de Philips/TP Vision. Les effets lumineux se synchronisent avec la vidéo ou avec l'audio du contenu affiché et ajoutent donc encore un peu d'ambiance supplémentaire.

Le prix conseillé de l'appareil n'a pas encore été révélé, mais selon un porte-parole de LG, il devrait se situer dans la lignée d'un téléviseur OLED de 55 pouces (plat) de la marque.

Trop grands les 42 pouces? Basculez dans ce cas aisément vers un 'plus petit' écran de 32 ou de 27 pouces. © MvdV

