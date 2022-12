Alors que les pilotes d'avion sont déjà en partie formés grâce à la réalité virtuelle, qu'en est-il des opérations maritimes? L'Antwerp Maritime Academy se jette à l'eau.

Cette année est marquée par deux lauréats du Project of the Year dans le domaine maritime, dont ce modèle de formation RV de l'Antwerp Maritime Academy. L'école du personnel maritime enseigne notamment aux élèves la manière d'exécuter différentes opérations à bord en toute sécurité, notamment la mise à l'eau relativement périlleuse du canot de sauvetage.

"Les élèves doivent apprendre, tant en théorie qu'en pratique, la manière d'exécuter correctement ce type de tâche", explique Inez Houben, professeure à l'académie. Dans un monde idéal, ces opérations sont enseignées jusqu'à devenir pratiquement automatiques, mais en pratique, l'exercice de mise à l'eau d'un canot de sauvetage exige une infrastructure complète avec une reproduction du canot qui flotte sur l'étang sur le terrain de l'école. Mais le temps consacré aux exercices pratiques est relativement limité, souligne Houben. "Nous voulions savoir si la RV pouvait nous aider dans ce type d'enseignement si l'infrastructure venait à faire défaut."

En mars dernier, Delaware a entamé la mise au point d'un environnement de RV pour cet exercice et en octobre, les premières leçons par casque de RV débutaient. Les premiers résultats se sont vite révélés encourageants, insiste Houben. "Dans les interactions avec les élèves, nous avons remarqué que cette approche était plus efficace. C'est ainsi que ceux-ci savent mieux dans quel ordre ils doivent exécuter leurs tâches. Nous allons à présent voir si nous pouvons approfondir certaines situations que nous ne pouvons pas réaliser dans la pratique." C'est notamment le cas pour des simulations de situations dangereuses ou plus simplement pour "mettre à l'eau un canot au départ d'une hauteur plus élevée. Ce type d'exercice ne peut évidemment se faire dans un étang puisque celui-ci n'a que 2 m de profondeur, poursuit Houben. A ce niveau, la réalité virtuelle peut nous aider."

Dans un premier temps, l'appli doit permettre aux élèves de s'entraîner plus fréquemment et de s'exercer à des situations qui ne peuvent être simulées 'en réalité', mais qui concernent des situations où le danger de mort est réel en cas de mauvaise manipulation. Toutefois, Houben y voit surtout une aide supplémentaire à l'apprentissage. "L'appli peut analyser où regarde l'élève, sa vitesse de réaction face à une situation, etc. Ce faisant, les élèves peuvent également vérifier dans l'appli à quelle vitesse ils exécutent une procédure particulière. Et en tant que professeure, je peux directement voir ce qui va et ce qui ne va pas, et corriger si nécessaire."

Pour l'instant, la simulation est un outil d'analyse, mais la Maritime Academy espère qu'à l'avenir, elle pourra également proposer des certifications officielles sur la base de cette formation. Par ailleurs, les formations proprement dites pourraient être élargies. "Pour l'instant, il s'agit de la mise à l'eau d'un canot de sauvetage, mais nous pourrions aussi développer des appontements où les élèves pourraient apprendre à maîtriser les différents types d'amarrage ou d'autres opérations."

