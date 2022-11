L'appli iCloud pour Windows dégrade les vidéos dans certains cas. En outre, les utilisateurs voient aussi apparaître des photos appartenant très probablement à d'autres utilisateurs d'iCloud.

Le site MacRumors reçoit sur son forum différents rapports d'utilisateurs à propos de ce problème. Les propriétaires d'un iPhone 13 Pro ou d'un iPhone 14 Pro qui synchronisent notamment une vidéo avec iCloud pour Windows, constatent ensuite que leur vidéo devient noire avec des lignes et ne peut donc être visionnée. Les utilisateurs déclarent pourtant que HDR et HEVC sont activés dans les paramètres de leur appareil photo, lorsqu'ils veulent reproduire l'erreur.

La situation devient encore plus inquiétante dans la mesure où des photos d'inconnus apparaissent parmi les images noires des vidéos. Des photos de famille, d'un match de football ou d'enfants surgissent ainsi spontanément. On ignore d'où proviennent ces images, mais il n'est pas exclu qu'il s'agisse de photos d'autres utilisateurs d'iCloud, qui se retrouvent ailleurs chez Apple suite à un bug.

Cela ne semble cependant pas être un problème général. Il y a en effet des utilisateurs qui précisent qu'ils ne sont pas aux prises avec le bug ou ne peuvent le reproduire. Aucun problème du genre n'est du reste actuellement signalé sur le forum d'Apple même.

