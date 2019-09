La firme boursière américaine Intercontinental Exchange (ICE) a mis en oeuvre une plate-forme sur laquelle les gens peuvent spéculer sur la hausse ou la baisse du cours du bitcoin. La plate-forme a été lancée hier dimanche avec une première valeur de 10.115 dollars pour un bitcoin, selon le journal d'affaires américain The Wall Street Journal.

En ouvrant sa propre plate-forme commerciale pour espèces numériques, ICE va concurrencer sa rivale CME Group. Cette dernière avait créé en décembre 2017 déjà une bourse pour les transactions à terme en bitcoin.

En raison de la création de la plate-forme par ICE, les crypto-monnaies devraient être plus aisément négociables et devenir plus attractives pour les entreprises, les consommateurs et les investisseurs à Wall Street. Le commerce en bitcoin peut s'avérer très versatile, car les cours peuvent grimper et descendre rapidement sans raison apparente. Il en résulte que beaucoup d'investisseurs se montrent réservés vis-à-vis des opérations avec ce genre de monnaies numériques.

ICE est la société-mère de New York Stock Exchange (NYSE)