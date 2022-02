Les consommateurs peuvent réaliser de "considérables économies en définissant mieux les services qu'ils souhaitent et en comparant régulièrement les offres de télécommunications disponibles sur le marché afin de faire jouer pleinement la concurrence", rapporte mardi l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) sur la base d'une nouvelle étude comparative des prix référençant 10 ménages aux profils différenciés.

En ce qui concerne les services mobiles, Proximus, Orange et Telenet/BASE s'accaparent près de 90% de la clientèle, au détriment des MVNO (opérateur mobile virtuel) et des marques dites "low cost" des MNO (opérateur mobile). Or, "les marques historiques de MNO font souvent partie des plus chères du marché. Recourir aux services d'un MVNO ou d'un MNO à bas coût peut faire baisser la facture en moyenne de 50 euros à plus de 100 euros par an pour trois des quatre profils étudiés", soulève l'IBPT.

En ce qui concerne les services fixes, les consommateurs peuvent également réaliser d'importantes économies. "Recourir à autre marque que Proximus-Telenet-VOO peut entraîner une baisse moyenne de la facture pour certains profils allant jusqu'à 215 euros par an", ajoute encore l'Institut.

L'IBPT souligne encore l'opportunité financière de mélanger les fournisseurs pour leurs services fixes (Internet, télévision, téléphonie fixe) et mobiles.

