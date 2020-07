L'entreprise technologique IBM a nommé Marta Martínez Alonso (54 ans) au poste de directrice générale pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). L'Espagnole est la première femme chez IBM à prendre la direction des activités dans la région de l'EMEA.

Marta Martínez Alonso succède à Martin Jetter, qui dirige la branche européenne d'IBM depuis le début de 2018. Celui-ci restera président d'IBM Europe jusqu'à la fin de cette année.

En sa qualité de nouvelle directrice générale, Marta Martínez Alonso devient responsable de la gestion de l'entreprise, de la croissance du chiffre d'affaires, de la satisfaction des clients et de l'engagement des employés, dans une région qui compte plus de cent pays et présente une grande diversité multiculturelle.

Marta Martínez Alonso peut compter sur ses 17 ans d'expérience chez IBM. Elle a occupé diverses fonctions au niveau local, régional et mondial, dont celle de vice-présidente des services d'infrastructures technologiques, de 2008 à 2010. L'année dernière, le Corporate Reputation Business Monitor Merco l'a reprise dans le top dix des femmes d'affaires les plus importantes d'Espagne.

Marta Martínez Alonso succède à Martin Jetter, qui dirige la branche européenne d'IBM depuis le début de 2018. Celui-ci restera président d'IBM Europe jusqu'à la fin de cette année.En sa qualité de nouvelle directrice générale, Marta Martínez Alonso devient responsable de la gestion de l'entreprise, de la croissance du chiffre d'affaires, de la satisfaction des clients et de l'engagement des employés, dans une région qui compte plus de cent pays et présente une grande diversité multiculturelle.Marta Martínez Alonso peut compter sur ses 17 ans d'expérience chez IBM. Elle a occupé diverses fonctions au niveau local, régional et mondial, dont celle de vice-présidente des services d'infrastructures technologiques, de 2008 à 2010. L'année dernière, le Corporate Reputation Business Monitor Merco l'a reprise dans le top dix des femmes d'affaires les plus importantes d'Espagne.