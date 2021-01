IBM continue de faire des emplettes dans le nuage. Elle rachète cette fois la firme américaine Taos. Il s'agit là de son troisième rachat 'cloud' en l'espace d'un mois.

Taos possède son siège à San Jose en Californie et existe depuis trente ans. L'entreprise est dirigée par Hamilton Yu et se focalise notamment sur la migration de centres de données et sur les 'hybrid cloud management services'. Dans ce cadre, elle a conclu des partenariats avec Azure, Google Cloud Platform et AWS notamment.

Rien n'a filtré à propos du montant versé par IBM pour ce rachat, qui devrait être entériné ce trimestre encore.

Pour IBM, il s'agit là déjà du troisième rachat 'cloud' en l'espace d'un mois. En décembre, elle avait en effet repris la firme finlandaise Nordcloud. Et la semaine dernière, c'était au tour de 7Summits, spécialisée dans la consultance Salesforce.

Le fait qu'IBM effectue de tels rachats, n'a rien d'étonnant. L'année dernière, la firme avait annoncé qu'elle allait scinder sa division Global Technology Services en 2021. Il en résulte que le reste d'IBM pourra ainsi mieux se concentrer sur les services technologiques liés au nuage.

