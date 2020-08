IBM a annoncé avoir atteint le volume quantique le plus élevé de son histoire: 64 qubits.

Cela signifie qu'en l'espace de trois ans, l'entreprise est parvenir à doubler chaque année son volume quantique. En 2017, elle en était encore à une capacité de calcul de 16 - 17 qubits.

Le volume quantique mesure la longueur et la complexité des circuits sur les puces IT. Plus le volume est important, plus il y a de potentiel pour résoudre des problèmes toujours plus complexes avec des ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique possède nettement plus de puissance de calcul qu'un ordinateur normal et est capable d'effectuer des calculs très rapides avec de très grandes quantités de données.

Au cours des quatre années écoulées, IBM a produit 28 ordinateurs quantiques, dont 8 en 2020.

