En rachetant l'australienne Envizi, IBM s'empare d'une firme qui permet de visualiser l'impact environnemental des entreprises et de leurs activités.

On ignore combien IBM versera pour ce rachat. Il apparaît cependant que les outils d'Envizi seront intégrés aux logiciels existants d'IBM, tels les IBM Maximu asset management solutions, IBM Sterling supply chain solutions, IBM environmental Intelligence Suite, IBM Turbonomic et Red Hat OpenShift capabilities.

En bref, Envizi est capable de collecter et de consolider plus de cinq cents types de données et ce, dans plusieurs structures existantes, et de les fondre dans des tableaux de bord. Cela permet aux entreprises d'obtenir un aperçu de leur empreinte écologique tout au long de leurs opérations, mais aussi de leur chaîne d'approvisionnement.

IBM utilise elle-même aussi Envizi, notamment pour le suivi de ses objectifs en matière d'énergie renouvelable et de gaz à effet de serre.

