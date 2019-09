Hyundai veut elle aussi mettre au point une voiture autonome

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai va développer une voiture autonome. Dans ce but, il a créé une nouvelle entreprise. L'objectif est de tester les premiers systèmes autonomes dans le courant de l'année prochaine. En 2022, la plate-forme devrait être prête, et les premières Hyundai et Kia entièrement autonomes devraient circuler en 2030.

Hyundai injecte quelque 2 milliards de dollars dans sa nouvelle branche. Deux entreprises filles d'Hyundai, à savoir la marque automobile Kia et la firme technologique Hyundai Mobis, y participent également. Tel est aussi le cas de l'entreprise Aptiv, spécialisée en technologies pour voitures. Karl Iagnemma dirigera la co-entreprise. Il est le fondateur et le directeur de la firme NuTonomy, également impliquée dans la mise au point de voitures autonomes. Le prédécesseur d'Aptiv avait racheté NuTonomy en 2017 pour 400 millions de dollars.