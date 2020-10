Un petit millier de voitures Hyundai Kona Electric vont être rappelées en Belgique. Dans certains cas, leur batterie risque en effet de s'enflammer.

L'opération de rappel au niveau mondial concerne la version entièrement électrique de la Kona Electric produite entre septembre 2017 et fin mars 2020. En Europe, il est question de 37.000 voitures, dont 943 en Belgique et au Luxembourg.

Hyundai insiste sur le fait que le risque d'incendie est faible. Le constructeur n'a en effet recensé dans le monde que treize cas, où une défectuosité à la batterie à haute tension a été diagnostiquée, notamment au Canada et en Autriche.

C'est au début de ce mois qu'Hyundai a entamé son opération de rappel en Corée du Sud. Dans ce pays, il est question de 25.564 véhicules construits au cours de la période susmentionnée. A présent, l'action est étendue au reste du monde.

Les clients en sont informés par courrier. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu par une mise à jour logicielle. Il peut cependant arriver qu'il faille aussi effectuer des ajustements à la batterie même.

