En rachetant l'entreprise gantoise PieSync en 2019, la firme américaine Hubspot hérita d'un emplacement physique dans notre pays qu'elle étend à présent à Gand.

Le spécialiste du marketing Hubspot avait repris fin 2019 l'entreprise gantoise PieSync. Cette dernière se focalisait sur la synchronisation en temps réel des données de clients entre plusieurs plates-formes et applis. Lors du rachat, il était manifeste que PieSync disposerait désormais d'un emplacement à Dublin via Hubspot. Mais l'inverse est aussi vrai, comme on le voit aujourd'hui.

Depuis avril, HubSpot, conjointement avec sa filiale PieSync, occupe un bâtiment de trois étages dans le centre de Gand. L'objectif n'est cependant pas que tous les collaborateurs se trouvent à plein temps au bureau. L'entreprise leur laisse en effet le choix de travailler de manière flexible, à la maison ou ailleurs.

La nouvelle filiale mise aussi sur la durabilité avec notamment un système de recyclage et une absence totale de plastique (comme des gobelets). L'entreprise y héberge des collaborateurs chargés de la vente, du succès client, des produits et de l'ingénierie. Plus tôt cette année, elle avait également ouvert une nouvelle filiale en Grande-Bretagne et devrait faire de même aux Pays-Bas et en Espagne.

