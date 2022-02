Le géant technologique chinois Huawei intente un procès à la Suède. L'entreprise ne comprend pas pourquoi elle a été exclue du déploiement de la 5G dans ce pays scandinave.

Concrètement, Huawei entame une procédure juridique à l'encontre des autorités suédoises auprès du Centre International d'Arbitrage des Litiges d'Investissement de la Banque mondiale. Selon Huawei, la décision prise par la Suède lui nuit fortement.

Après la Grande-Bretagne (en 2020), la Suède est le deuxième pays européen - et le premier de l'Union européenne - à interdire aux opérateurs télécoms d'utiliser du matériel d'Huawei pour le déploiement de la 5G.

Contre-mesures de la Chine

Cette mesure a aigri les relations entre la Chine et la Suède. Pékin a déjà prévenu que la décision du régulateur télécom suédois pourrait impacter les entreprises suédoises installées en Chine. On craint entre autres que la firme suédoise Ericsson, une concurrente d'Huawei, ne soit confrontée à des mesures de rétorsion.

On ne connaît pas exactement le montant des dommages revendiqué par Huawai. Mais selon la chaîne publique suédoise, il serait question de 5,2 milliards de couronnes, soit 495 millions d'euros (après conversion). Ce montant pourrait cependant encore augmenter.

