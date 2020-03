Après son magasin d'applications et ses services pour smartphone, voici qu'Huawei teste à présent aussi un moteur de recherche pour être moins dépendante de Google.

Le service a été baptisé Huawei Search et a été observé par des utilisateurs sur Reddit. Huawei recherche actuellement des testeurs et comme le fichier de l'application était facile à trouver, XDAdevelopers a déjà pu brièvement passer en revue l'appli.

Il s'agit d'un moteur de recherche qui est encore un peu plus limité que Google, mais qui indexe les sites web, vidéos, infos et illustrations, et qui peut afficher des renseignements tels la météo.

L'appli en tant que telle est, en vertu des conditions d'utilisation, un service d'Aspiegel Limited, la filiale irlandaise d'Huawei. Ce faisant, Huawei semble clairement cibler non seulement un public chinois, mais aussi européen.

Le moteur de recherche ne sera en principe disponible que sur un appareil d'Huawei. Selon XDA, il était cependant déjà bien disponible via cette URL, même si on ne le trouve plus au moment d'écrire ces lignes.

Suite à l'embargo américain, Huawei n'a plus accès aux services de Google, tels Google Play, ainsi qu'aux services de Google sur Android (comme le moteur de recherche). L'entreprise dispose par conséquent aujourd'hui de son propre magasin d'applications AppGallery et de ses propres services via Huawei Mobile Services. Le moteur de recherche est donc probablement une nouvelle étape pour l'entreprise, désireuse de proposer ses appareils sans les services de Google.

