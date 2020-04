Le géant technologique chinois Huawei met la dernière main à ses X Gentle Monster Eyewear, une longue appellation pour les lunettes intelligentes de l'entreprise. Et non, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril!

Le directeur d'Huawei, Richard Yu, a effectué en personne une brève démonstration des X Gentle Monster Eyewear lors de la présentation des nouveaux smartphones P40. Le gadget, résultat d'une collaboration avec le lunetier Gentle Monster, est quelque peu moins high-tech qu'on pourrait penser. Il n'est par exemple pas question de réalité augmentée ou d'autres informations projetées via les verres. Les lunettes permettent avant tout les communications téléphoniques mains libres grâce au micro intégré et aux haut-parleurs semi-ouverts, lesquels veillent à ce que seul le porteur des lunettes puisse capter le son.

Via ces mêmes micro et haut-parleurs, qui sont par ailleurs étanches, l'utilisateur pourra évidemment aussi recourir à l'assistant vocal. Vous pourrez par exemple demander à l'assistant les prévisions météo, les dernières nouvelles ou de reproduire la musique de votre 'playlist' favorite. Nombre de ces fonctions peuvent également être commandées par un mini-panneau tactile sur l'une des branches des lunettes. La batterie de 2.200mAh pleinement chargée des X Gentle Monster Eyewear offre une autonomie de quelque 2,5 heures. Ce qui est pratique, c'est que ce gadget on-the-go peut être rechargé par le biais du boîtier de rangement fourni d'origine.

Les lunettes sont fournies avec différentes montures, verres et designs. L'objectif est qu'elles arrivent sur le marché en juillet. Huawei n'a pas encore communiqué les prix.

