Le géant des télécoms Huawei a annoncé qu'il allait revendre sa marque de smartphones bon marché Honor. L'entreprise chinoise espère ainsi sauver la marque, qui pâtit aujourd'hui encore fortement des sanctions commerciales imposées par les Etats-Unis.

Huawei reconnaît dans un communiqué de presse que sa branche à la consommation est nettement sous pression par la disponibilité en fort recul de composants pour sa division des smartphones. La firme chinoise pâtit des sanctions prises à son égard par l'administration Trump à cause d'accusations d'espionnage. Rappelons qu'Huawei a du reste toujours démenti ces accusations.

Survivre

En raison de ces sanctions, Huawei ne peut plus acheter de puces ou d'autres technologies américaines. Il lui est par exemple interdit aussi de préinstaller des services ou applis de Google dans ses appareils. C'est là un gros problème pour les smartphones d'Honor. La décision de revendre cette filiale devrait lui permettre de survivre, apprend-on. Huawei ne détiendra plus la moindre action de cette entreprise et ne sera plus impliquée dans son management.

C'est Shenzhen Zhixin New Information Technology, une entreprise publique établie dans la ville de Shenzen dans le sud de la Chine, qui va racheter Honor. Aucun détail financier n'a été révélé.

