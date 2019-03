Huawei prépare des lunettes intelligentes avec assistant vocal

Le fabricant de smartphones Huawei devrait sortir en juillet des lunettes intelligentes permettant aussi de téléphoner. Dans ce but, l'entreprise collabore avec la marque de lunettes Gentle Monster.

Lors de la présentation de la série de smartphones Huawei P30, Richard Yu, CEO d'Huawei Business Group, avait encore réservé une surprise au public présent. Avec en arrière-plan le slogan 'One more stylish thing' - une peu subtile référence à la façon dont Steve Jobs concluait ses présentations de produits Apple -, Yu annonça que l'entreprise préparait un 'smart eyewear': des lunettes intelligentes en d'autres mots.

Pour ce faire, Huawei collabore avec la marque de lunettes branchée, quoique quelque peu moins connue chez nous, Gentle Monster. Sur la scène parisienne, son CEO Hankook Kim a surtout fait l'éloge du design du produit, tout en exhibant quelques concepts précoces. "La raison pour laquelle tant d'autres lunettes intelligents pour consommateurs n'ont pas connu le succès, c'est tout simplement parce que les gens ne voulaient pas les porter en public. Nous, nous voulons nous y prendre autrement", a précisé Kim.

Au niveau de la fonctionnalité, les lunettes (de soleil) - dépourvues du moindre bouton de commande visible - permettent les communications téléphoniques en pressant la branche ad hoc. Cette branche intègre deux micros et un haut-parleur, ainsi qu'une batterie de 2.200 mAh. L'étui des lunettes sert de chargeur pour celles-ci, ce qu'on retrouve aussi chez l'Apple Airpods. Les directeurs d'Huawei et de Gentle Monster ne donnèrent guère d'autres détails, à l'exception de la promesse qu'un assistant vocal est prévu et que l'on peut attendre la sortie du produit au cours du mois de juillet de cette année. Les lunettes seront aussi étanches à l'eau et à la poussière.

Pour être exhaustifs, sachez que les lunettes ne seront pas équipées d'un appareil photo. Dans les couloirs, on a ensuite appris par des collaborateurs d'Huawei que les lunettes devaient encore faire l'objet de quelques développements et qu'un appareil photo n'était pas exclu à terme. On ne sait pas encore combien ces lunettes intelligentes vont coûter. Ce qui est bon à savoir, c'est que les modèles de Gentle Monster se situent plutôt dans le segment de luxe assez coûteux.