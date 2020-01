Huawei sortira le 13 janvier une version améliorée de son smartphone P30 lite. L'appareil, une version plus modeste de son top-modèle P30 (Pro), sera vendu 349 euros.

Le nouveau modèle du P30 allégé se distingue principalement de son prédécesseur par sa mémoire de stockage, qui est passée de 128 à 256 Go. De plus, il propose 6 Go de mémoire de travail.

Tout comme son grand frère, le P30 lite rénové dispose à l'arrière de trois appareils photo. Dans ce cas, il s'agit d'un objectif grand angle de 48 méga-pixels, d'un objectif ultra grand angle de 8 MP et d'un objectif de flou artistique (bokeh) de 2 MP qui, pour les photos portraits génère un arrière-plan flou naturel. En façade, le P30 lite propose un appareil à selfies de 32 MP. Ce dernier a également été amélioré, selon Huawei, et dispose à présent notamment d'un Super Selfie Night Modus et de huit identificateurs de scène automatiques.

Le P30 lite est fourni avec un écran FullView de 6,15 pouces. L'appareil photo frontal, logé dans une mini-encoche, possède une fonction Face Unlocking permettant à l'utilisateur de s'enregistrer en moins d'une milliseconde, selon Huawei. A noter aussi la fonction Quick Charge permettant de recharger rapidement ce téléphone Android.

Le nouveau modèle du P30 allégé se distingue principalement de son prédécesseur par sa mémoire de stockage, qui est passée de 128 à 256 Go. De plus, il propose 6 Go de mémoire de travail.Tout comme son grand frère, le P30 lite rénové dispose à l'arrière de trois appareils photo. Dans ce cas, il s'agit d'un objectif grand angle de 48 méga-pixels, d'un objectif ultra grand angle de 8 MP et d'un objectif de flou artistique (bokeh) de 2 MP qui, pour les photos portraits génère un arrière-plan flou naturel. En façade, le P30 lite propose un appareil à selfies de 32 MP. Ce dernier a également été amélioré, selon Huawei, et dispose à présent notamment d'un Super Selfie Night Modus et de huit identificateurs de scène automatiques.Le P30 lite est fourni avec un écran FullView de 6,15 pouces. L'appareil photo frontal, logé dans une mini-encoche, possède une fonction Face Unlocking permettant à l'utilisateur de s'enregistrer en moins d'une milliseconde, selon Huawei. A noter aussi la fonction Quick Charge permettant de recharger rapidement ce téléphone Android.