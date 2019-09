La nouvelle Huawei Watch GT 2 est équipée d'une surface en verre 3D full-screen d'un diamètre de 46 ou de 42 mm et d'un jeu de puces Kirin A1 d'Huawei.

L'Huawei Watch GT 2 dégage un look de montre classique, mais elle est équipée d'un écran en verre 3D résistant à l'eau et à la poussière.

La Watch GT 2 se décline en deux versions: diamètre de 46 mm et écran HD AMOLED d'1,39 pouce (454 x 454 pixels) ou diamètre de 42 mm et écran HD AMOLED d'1,2 pouce (390 x 390 pixels).

La montre intelligente exploite le jeu de puces Kirin A1 d'Huawei, afin d'améliorer l'autonomie de sa batterie.

En fonction de l'utilisation quotidienne, la batterie pleinement rechargée de la Watch GT 2 de 46 mm tiendra le coup deux semaines, alors que l'autonomie de la version de 42 mm sera d'une semaine.

En mode sport, la Watch GT 2 offre quinze possibilités, dont huit pour les sports d'extérieur et sept pour les sports d'intérieur.

La fonction Huawei TruSleep 2.0 contrôle la qualité du sommeil, le pouls en temps réel, la qualité de la respiration pendant le sommeil. Elle utilise l'analyse des données ainsi obtenues pour évaluer la qualité du sommeil.

La Watch GT 2 supporte Bluetooth 5.1 et est équipée d'un micro et d'un haut-parleur, afin que vous puissiez mener des communications téléphoniques via la montre.

Le modèle de 46 mm présente une épaisseur de 10,7 mm et pèse 41 grammes sans le bracelet, alors que le modèle de 42 mm fait 9,6 mm d'épaisseur et pèse 29 grammes sans le bracelet.

Vous en trouverez toutes les spécifications sur le site web d'Huawei.

L'Huawei Watch GT 2 sera disponible à partir d'octobre au prix conseillé de 229 euros pour le modèle 42 mm, et de 249 euros pour la version de 46 mm.

Source: www.diskidee.be